Gli irregolari di Baker street: Netflix cancella la serie (Di giovedì 6 maggio 2021) Netflix spesso prende delle decisioni che i fan non riescono a comprendere appieno; questo è quello che è successo con la serie Gli irregolari di Baker street, divenuta un successo sulla piattaforma in molti paesi come Italia e Inghilterra. Aggiungendosi ad una serie di titoli che non verranno rinnovati, questa decisone ha visto molta delusione tra gli abbonati della grande N. Le scelte di una azienda come Netflix, per quanto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021)spesso prende delle decisioni che i fan non riescono a comprendere appieno; questo è quello che è successo con laGlidi, divenuta un successo sulla piattaforma in molti paesi come Italia e Inghilterra. Aggiungendosi ad unadi titoli che non verranno rinnovati, questa decisone ha visto molta delusione tra gli abbonati della grande N. Le scelte di una azienda come, per quanto Articolo completo: dal blog SoloDonna

