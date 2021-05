Giro d'Italia, tappe abruzzesi tra sport, cultura e sicurezza stradale (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il legame tra un istituto di credito e il territorio passa anche dallo sport. Ne è consapevole Banca del Fucino, che sponsorizza le tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2021. Il 14 maggio si parte con Notaresco, poi il 16 partenza da Castel di Sangro e arrivo in quota a Rocca di Cambio/Campo Felice. Il 17 dall'Aquila si esce dalla regione per andare verso le grandi tappe alpine. In Abruzzo la banca è oggi presente con 8 filiali.“Per noi è una giornata di prestigio e privilegio dare il via a questa iniziativa che ne segue altre importanti che vogliamo fare in Abruzzo”, ha detto Giacomo Vitale, vice direttore Generale di Banca del Fucino e responsabile della Divisione Commercial Banking. “La nostra Banca sta continuando a investire in questa Regione con una presenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il legame tra un istituto di credito e il territorio passa anche dallo. Ne è consapevole Banca del Fucino, che sponsorizza ledeld'2021. Il 14 maggio si parte con Notaresco, poi il 16 partenza da Castel di Sangro e arrivo in quota a Rocca di Cambio/Campo Felice. Il 17 dall'Aquila si esce dalla regione per andare verso le grandialpine. In Abruzzo la banca è oggi presente con 8 filiali.“Per noi è una giornata di prestigio e privilegio dare il via a questa iniziativa che ne segue altre importanti che vogliamo fare in Abruzzo”, ha detto Giacomo Vitale, vice direttore Generale di Banca del Fucino e responsabile della Divisione Commercial Banking. “La nostra Banca sta continuando a investire in questa Regione con una presenza ...

