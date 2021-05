Giro d’Italia 2021: montepremi, quanto si guadagna per la vittoria e per i successi di tappa (Di giovedì 6 maggio 2021) Il montepremi per il Giro d’Italia 2020 sarà di 1,5 milioni di euro. Si tratta dunque della stessa cifra dell’anno scorso, non ci sono stati incrementi da parte degli organizzatori dopo l’edizione disputata in autunno a causa dell’emergenza sanitaria. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265mila euro, sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11mila euro. Soldi anche per le altre maglie, per i GPM, per i traguardi volanti, per il fair play e per tanto altro ancora. Di seguito il montepremi dettagliato del Giro d’Italia 2021. PREMI PER LA CLASSIFICA GENERALE: Vincitore Giro d’Italia 2020: 115.668 euro + 150mila euro (premio speciale). ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilper il2020 sarà di 1,5 milioni di euro. Si tratta dunque della stessa cifra dell’anno scorso, non ci sono stati incrementi da parte degli organizzatori dopo l’edizione disputata in autunno a causa dell’emergenza sanitaria. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265mila euro, sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11mila euro. Soldi anche per le altre maglie, per i GPM, per i traguardi volanti, per il fair play e per tanto altro ancora. Di seguito ildettagliato del. PREMI PER LA CLASSIFICA GENERALE: Vincitore2020: 115.668 euro + 150mila euro (premio speciale). ...

