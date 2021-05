Giro d'Italia 2021: chi sono i favoriti (Di giovedì 6 maggio 2021) E' un Giro d'Italia con una crono in meno e una squadra in più, con tappe più corte e la Puglia come unico assaggio di Sud. E' un Giro con la prima donna al commento tecnico e senza il vincitore dell'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) E' und'con una crono in meno e una squadra in più, con tappe più corte e la Puglia come unico assaggio di Sud. E' uncon la prima donna al commento tecnico e senza il vincitore dell'...

Advertising

giroditalia : ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello de… - giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - giroditalia : Tradizione Innovazione Eccellenza. Questi i valori del Politecnico di Torino, città che ospita la Grande Partenza d… - HAROLDCASAS : RT @giroditalia: ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valen… - AlfontsoA : RT @giroditalia: Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la prima… -