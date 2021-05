Giro d’Italia 2021, chi è Giada Borgato. Commentatrice giovanissima ed ex-ciclista (Di giovedì 6 maggio 2021) Giada Borgato sta per entrare nella storia del giornalismo sportivo perché da sabato 8 maggio sarà la voce tecnica del Giro d’Italia 2021 ai microfoni della Rai: per la prima volta nella storia una donna avrà l’onore di prestare le proprie competenze al servizio pubblico e commentare tutte le tappe di uno degli eventi sportivi più importanti alle nostre latitudini, una manifestazione che va oltre il ciclismo e che è un vero e proprio spaccato dell’intero Paese, una kermesse che unisce un’intera Nazione nel cuore della primavera. Ma chi è Giada Borgato? Molti appassionati dei pedali la conosceranno già da tempo perché negli ultimi anni ha già commentato alcune corse sulla Rai, ricevendo commenti positivi per la sua naturalezza in cabina di commento e per l’elevata ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)sta per entrare nella storia del giornalismo sportivo perché da sabato 8 maggio sarà la voce tecnica delai microfoni della Rai: per la prima volta nella storia una donna avrà l’onore di prestare le proprie competenze al servizio pubblico e commentare tutte le tappe di uno degli eventi sportivi più importanti alle nostre latitudini, una manifestazione che va oltre il ciclismo e che è un vero e proprio spaccato dell’intero Paese, una kermesse che unisce un’intera Nazione nel cuore della primavera. Ma chi è? Molti appassionati dei pedali la conosceranno già da tempo perché negli ultimi anni ha già commentato alcune corse sulla Rai, ricevendo commenti positivi per la sua naturalezza in cabina di commento e per l’elevata ...

