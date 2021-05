Giro d’Italia 2021, Borgato prima donna al commento tecnico: “Bella responsabilità” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Prendo il posto di Gianni Bugno: già di mio ho un po’ d’ansia, ma è normale che sia così“. Lo rivela Giada Borgato, che sarà la commentatrice del Giro d’Italia numero 104 per Rai Sport, scelta dal “boss” Auro Bulbarelli e da tutta la struttura. Borgato, 31enne padovana e campionessa italiana nel 2012, diventa così la prima tecnica in assoluto a spiegare il ciclismo ad un pubblico piuttosto conservatore e maschilista. “Certamente è un ruolo nuovo e sento la responsabilità di questa cosa e dovrò tenerla sotto controllo” ammette Borgato all’Adnkronos, “ma nel gruppo (insieme a lei il giornalista Francesco Pancani e lo scrittore Fabio Genovesi, ndr) c’è già un bel clima e siamo affiatati“. prima tecnica donna ad oltre un secolo da ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Prendo il posto di Gianni Bugno: già di mio ho un po’ d’ansia, ma è normale che sia così“. Lo rivela Giada, che sarà la commentatrice delnumero 104 per Rai Sport, scelta dal “boss” Auro Bulbarelli e da tutta la struttura., 31enne padovana e campionessa italiana nel 2012, diventa così latecnica in assoluto a spiegare il ciclismo ad un pubblico piuttosto conservatore e maschilista. “Certamente è un ruolo nuovo e sento ladi questa cosa e dovrò tenerla sotto controllo” ammetteall’Adnkronos, “ma nel gruppo (insieme a lei il giornalista Francesco Pancani e lo scrittore Fabio Genovesi, ndr) c’è già un bel clima e siamo affiatati“.tecnicaad oltre un secolo da ...

