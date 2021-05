Giro d’Italia 2021, Aleksandr Vlasov lancia il guanto di sfida a Egan Bernal (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà un‘Astana-Premier Tech agguerritissima quella che ritroveremo al via del Giro d’Italia 2021. A capo della formazione kazaka ci sarà il giovanissimo russo Aleksandr Vlasov che, dopo aver abbandonato la sua prima Corsa Rosa in occasione della seconda tappa dell’edizione dell’anno scorso, è pronto a rifarsi e puntare in alto. Vlasov sarà supportato nelle tappe più ostiche principalmente dai veterani spagnoli Gorka Izagirre e Luis León Sánchez, nonché dal promettente scalatore colombiano Harold Tejada e l’azzurro Fabio Felline. E ricordiamo poi il suo grande legame con il Bel Paese, dove ha raccolto i suoi primi grandi trionfi tra la conquista del Giro Under 23 nel 2018, e il Giro dell’Emilia lo scorso agosto; oltre al terzo posto del Lombardia. ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà un‘Astana-Premier Tech agguerritissima quella che ritroveremo al via del. A capo della formazione kazaka ci sarà il giovanissimo russoche, dopo aver abbandonato la sua prima Corsa Rosa in occasione della seconda tappa dell’edizione dell’anno scorso, è pronto a rifarsi e puntare in alto.sarà supportato nelle tappe più ostiche principalmente dai veterani spagnoli Gorka Izagirre e Luis León Sánchez, nonché dal promettente scalatore colombiano Harold Tejada e l’azzurro Fabio Felline. E ricordiamo poi il suo grande legame con il Bel Paese, dove ha raccolto i suoi primi grandi trionfi tra la conquista delUnder 23 nel 2018, e ildell’Emilia lo scorso agosto; oltre al terzo posto del Lombardia. ...

Advertising

giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - Raiofficialnews : La #Rai premiata al contest europeo @EBU_HQ Connect 2021, una medaglia d’oro e due d’argento ai migliori promo crea… - giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - greenwatcher17 : RT @peloton_tales: Giro d'Italia 1961 #giro #giroditalia #vintagecycling #retrocycling #pelotontales #Giro104 #giro2021 - _swilly_ : RT @sictwit: un giro qua su twitter e si vede subito chi ha rilanciato la bufala su #Biancaneve 'cancellata': i social di Fratelli d'Italia… -