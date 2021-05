Giro d’Italia 2021, 21^ tappa Senago-Milano: data, orari, tv e streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 si chiude con la cronometro di domenica 30 maggio con partenza da Senago e arrivo a Milano dopo 30.3 km di tracciato. Una prova contro il tempo completamente pianeggiante, che potrebbe limare qualche distacco in classifica. PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La partenza del primo corridore da Senago è prevista per le ore 13:35, mentre la maglia rosa partirà alle 17.15. Gli appassionati potranno seguire la tappa sia in diretta tv su Rai Due ed Eurosport e in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà tutto il Giro 2020 quotidianamente e in tempo reale con dirette scritte, classifiche aggiornate e molto altro ancora. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsi chiude con la cronometro di domenica 30 maggio con partenza dae arrivo adopo 30.3 km di tracciato. Una prova contro il tempo completamente pianeggiante, che potrebbe limare qualche distacco in classifica. PERCORSO E ALTIMETRIAE TV – La partenza del primo corridore daè prevista per le ore 13:35, mentre la maglia rosa partirà alle 17.15. Gli appassionati potranno seguire lasia in diretta tv su Rai Due ed Eurosport e insu Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà tutto il2020 quotidianamente e in tempo reale con dirette scritte, classifiche aggiornate e molto altro ancora. SportFace.

