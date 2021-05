Giro d’Italia 2021, 20^ tappa Verbania-Valle Spluga (Alpe Motta): percorso e altimetria (Di giovedì 6 maggio 2021) Il percorso e l’altimetria della 20^ tappa del Giro d’Italia 2021, con partenza da Verbania e arrivo a Valle Spluga-Alpe Motta dopo 164 chilometri e 4200 metri di dislivello. È una delle tappe più dure della 104^ Corsa Rosa e potrebbe sovvertire i pronostici regalando colpi di scena prima della cronometro finale di Milano. I primi 60 chilometri sono in falso piano, poi ci sono soltanto salite e discese fino al traguardo. I corridori affronteranno l’infinito Passo San Bernardino, 23.7 km al 6.2% di pendenza media. Una sorta di aperitivo prima del gran finale: prima il Passo dello Spluga, 8.9 chilometri al 7.3%, e poi l’ascesa finale dell’Alpe Motta (7.3 ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Ile l’della 20^del, con partenza dae arrivo adopo 164 chilometri e 4200 metri di dislivello. È una delle tappe più dure della 104^ Corsa Rosa e potrebbe sovvertire i pronostici regalando colpi di scena prima della cronometro finale di Milano. I primi 60 chilometri sono in falso piano, poi ci sono soltanto salite e discese fino al traguardo. I corridori affronteranno l’infinito Passo San Bernardino, 23.7 km al 6.2% di pendenza media. Una sorta di aperitivo prima del gran finale: prima il Passo dello, 8.9 chilometri al 7.3%, e poi l’ascesa finale dell’(7.3 ...

