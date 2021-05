Giro | Borgato prima donna commentatrice tecnica | “Responsabilità ma mondo è cambiato”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Prendo il posto di Gianni Bugno: già di mio ho un po’ d’ansia, ma è normale che sia così”. Parla Giada, che per Rai Sport commenterà daild’Italia numero 104, scelta dal “boss” Auro Bulbarelli e da tutta la struttura. Trentun anni, padovana e campionessa italiana nel 2012,è in assoluto laa spiegare ad un pubblico piuttosto conservatore e dunque maschilista lo sport che ancora vede Coppi e Bartali come simbolo. “Certamente è un ruolo nuovo -dice all’Adnkronos- e sento ladi questa cosa e dovrò tenerla sotto controllo. Ma nel gruppo (insieme a lei il giornalista Francesco Pancani e lo scrittore Fabio Genovesi, ndr) c’è già un bel clima e siamo affiatati”. Più di un secolo è passato ...

poi si passerà su Rai 2 con le fasi salienti con Giro Diretta e Giro Arrivo ( Francesco Pancani affiancato per la prima volta da una donna, ovvero l'ex ciclista su strada e pistard Giada Borgato)