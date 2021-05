Gioco d'azzardo e cannabis sono le 'dipendenze patologiche' dei giovani (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Droghe 'classiche' e sintetiche, uso frequente di cannabis. Ma anche Gioco d'azzardo, alcol e psicofarmaci. Sono le 'dipendenze patologiche' dei giovani, spesso anche minorenni, nel quadro delineato dalla ministra per le Politiche giovanili con delega per le politiche antidroga, Fabiana Dadone, in audizione davanti alla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza in merito all'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. Un quadro aggravato anche dall'isolamento causato dall'emergenza Covid e agevolato da un uso eccessivo di Internet. "Si è registrata - ha spiegato la ministra - una forte crescita della dipendenza dal Gioco d'azzardo, sostenuta da un ... Leggi su agi (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Droghe 'classiche' e sintetiche, uso frequente di cannabis. Ma anched', alcol e psicofarmaci. Sono le '' dei, spesso anche minorenni, nel quadro delineato dalla ministra per le Politicheli con delega per le politiche antidroga, Fabiana Dadone, in audizione davanti alla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza in merito all'indagine conoscitiva sullediffuse tra i. Un quadro aggravato anche dall'isolamento causato dall'emergenza Covid e agevolato da un uso eccessivo di Internet. "Si è registrata - ha spiegato la ministra - una forte crescita della dipendenza dald', sostenuta da un ...

