Giletti vs Rai | «Scadimento di qualità e competenza | azienda prona ai poteri politici Sul mio futuro peserà la libertà»

(Di giovedì 6 maggio 2021) MassimoNon c’è finale di stagione senza indiscrezioni, più o meno verosimili, di un possibile ritorno di Massimoin Rai. Il conduttore torinese, dal 2017 su La7 con Non è L’Arena, dichiara che ladi manovra nel lavoro, sempre garantitagli da Urbano Cairo, resterà il suo metro di valutazione principale. “Sfido a chiedere a qualunque dei miei colleghi se Cairo abbia mai fatto una telefonata a Mentana, a Floris e a tutti gli altri per chiedere qualcosa! Io sono a La7 da quattro anni e nella mia decisione sulil mio senso di. Perché io faccio una televisione che è al “limite”. Le battaglie contro Bonafede e le scarcerazioni dei mafiosi. O quella che ho fatto, isolato, contro Arcuri non avrei mai potuto farle altrove” spiega a La Stampa. ...

Non è l'arena ha superato anche il forte concorrente Che Tempo che fa, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto proprio sulla Rai. La puntata condotta da Massimo Giletti si è occupata del caso ... Non c'è finale di stagione senza indiscrezioni, più o meno verosimili, di un possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai. Il conduttore torinese, dal 2017 su La7 con Non è L'Arena, dichiara che la libertà di manovra nel lavoro, sempre garantitagli da Urbano Cairo, resterà il suo metro di valutazione principale. Il direttore di Rai Tre, Franco di Mare, in Vigilanza si difende e l'ad Salini finsce sulla graticola. Di Mare non ha dubbi e, ricostruendo l'accaduto, attacca: