Ghirelli | ' Nuova Coppa Italia? Stessa logica Superlega | legali studieranno materia'

(Di giovedì 6 maggio 2021) "Laformula della? L'ho letta ieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di, ho risposto parliamone, e poi l'ho letta ieri. Il calcio è in ...

E' la risposta del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, all'Adnkronos, alla nuova formula della Coppa Italia varata dal Consiglio della Lega A che non prevede la partecipazione di squadre di Serie C. "La nuova formula della Coppa Italia? L'ho letta ieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di Coppa Italia, ho risposto 'parliamone'. E poi l'ho letta ieri sull'agenzia."