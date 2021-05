George Clooney oggi, 60 anni e non sentirli tra famiglia, mille passioni e impegno civile (Di giovedì 6 maggio 2021) È un uomo che ama vivere intensamente George Clooney. E lo ha ampiamente dimostrato in questi suoi primi 60 anni (compiuti il 6 maggio) durante i quali, tra un set e l'altro, è riuscito a trovare il tempo per tante altre cose, dall'impegno sociale a quello imprenditoriale, senza dimenticare un ingrediente per lui fondamentale ovvero l'amore. Con il suo fascino alla Clark Gable e quell'inconfondibile sorriso da simpatico furfante, ha però lasciato dietro di sé una scia di cuori infranti e di relazioni senza lieto fine (prima di trovare l'anima gemella). Alla fine degli anni’80 ha avuto una liason con l’attrice Kelly Preston (poi diventata moglie di John Travolta) e nel 1989 ha deciso di convolare a nozze con la collega Talia Balsam. Nel 1993 il matrimonio finisce e pare non particolarmente bene, dato ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) È un uomo che ama vivere intensamente. E lo ha ampiamente dimostrato in questi suoi primi 60(compiuti il 6 maggio) durante i quali, tra un set e l'altro, è riuscito a trovare il tempo per tante altre cose, dall'sociale a quello imprenditoriale, senza dimenticare un ingrediente per lui fondamentale ovvero l'amore. Con il suo fascino alla Clark Gable e quell'inconfondibile sorriso da simpatico furfante, ha però lasciato dietro di sé una scia di cuori infranti e di relazioni senza lieto fine (prima di trovare l'anima gemella). Alla fine degli’80 ha avuto una liason con l’attrice Kelly Preston (poi diventata moglie di John Travolta) e nel 1989 ha deciso di convolare a nozze con la collega Talia Balsam. Nel 1993 il matrimonio finisce e pare non particolarmente bene, dato ...

Advertising

GassmanGassmann : Happy birthday Mr. George Clooney! ???? Sempre pensato a lui nei panni del grande attore Memo Benassi. Considerato il… - VanityFairIt : 60 anni oggi per George Clooney. A lui, e a tutti i #Toro come lui, tantissimi auguri! ?? Ed ecco che cosa dice l'… - GQitalia : 60 anni di una leggenda assoluta di Hollywood: tanti auguri a George Cloone, che in fatto di stile ha sempre molto,… - racingislife6 : RT @ireflakes: Amici della Nespresso io ve lo dico, George Clooney sarà un attore famoso e bravo ma Bradley fa più scena per la pubblicità.… - Margi702 : RT @GassmanGassmann: Happy birthday Mr. George Clooney! ???? Sempre pensato a lui nei panni del grande attore Memo Benassi. Considerato il pr… -