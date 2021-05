George Clooney, i 5 ruoli più divertenti di un sex symbol tutto da ridere (Di giovedì 6 maggio 2021) In occasione del sessantesimo compleanno, ripercorriamo la carriera di George Clooney e riscopriamo la sua verve comica e autoironica nei ruoli più divertenti, da Burn After Reading ad Ave, Cesare! George Clooney è sinonimo di bellezza. George Clooney è sinonimo di fascino. George Clooney è sinonimo di carisma. George Clooney è un sex symbol. Dal 1994 in poi la star americana si è guadagnata questo status grazie al successo ottenuto in E.R. - Medici in prima linea. Il personaggio di Doug Ross racchiude perfettamente le caratteristiche proprie dell'immagine che l'attore ha trasmesso nel corso delle sue apparizioni pubbliche. Un eterno fascinoso Peter Pan, poco avvezzo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) In occasione del sessantesimo compleanno, ripercorriamo la carriera die riscopriamo la sua verve comica e autoironica neipiù, da Burn After Reading ad Ave, Cesare!è sinonimo di bellezza.è sinonimo di fascino.è sinonimo di carisma.è un sex. Dal 1994 in poi la star americana si è guadagnata questo status grazie al successo ottenuto in E.R. - Medici in prima linea. Il personaggio di Doug Ross racchiude perfettamente le caratteristiche proprie dell'immagine che l'attore ha trasmesso nel corso delle sue apparizioni pubbliche. Un eterno fascinoso Peter Pan, poco avvezzo ...

Advertising

GassmanGassmann : Happy birthday Mr. George Clooney! ???? Sempre pensato a lui nei panni del grande attore Memo Benassi. Considerato il… - VanityFairIt : 60 anni oggi per George Clooney. A lui, e a tutti i #Toro come lui, tantissimi auguri! ?? Ed ecco che cosa dice l'… - GQitalia : 60 anni di una leggenda assoluta di Hollywood: tanti auguri a George Cloone, che in fatto di stile ha sempre molto,… - il_wlitalia : RT @RaiNews: 'Lo accetto. In fondo, più diventi vecchio, meno le persone si aspettano da te' #GeorgeClooney - Skoolsucks2 : RT @ireflakes: Amici della Nespresso io ve lo dico, George Clooney sarà un attore famoso e bravo ma Bradley fa più scena per la pubblicità.… -