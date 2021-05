Gemona del Friuli | cerimonie per il 45 anniversario del Terremoto

Leggi su udine20

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’Amministrazione Comunale vuole onorare la memoria di quanti in quel tragico 6 maggio ci hanno lasciato e ricordare l’incredibile opera di ricostruzione che, grazie a tenacia e forza di volontà eccezionalie alla solidarietà e al sostegno di tanti, ci diede modo di risorgere. In considerazione del perdurare dei divieti imposti dall’emergenza epidemiologica in corso, lesi terranno in forma riservata con la presenza delle sole Autorità (ad eccezione della S. Messa) e avrannoil seguente programma: GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 ore 19.00 presso Piazzale E. Chiavola deposizione corona al Monumento in ricordo delle vittime dele dell’opera di soccorso portata alla popolazione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguire presso la Caserma Goi –Pantanali deposizione composizione floreale in memoriadelle vittime in armi decedute a ...