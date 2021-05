Gelato al cioccolato, la ricetta di Massimiliano Scotti (Di giovedì 6 maggio 2021) La ricetta del Gelato al cioccolato di Massimiliano Scotti, il Gelato E’ sempre mezzogiorno fatto senza gelatiera. Con Max Scotti fare il Gelato è davvero molto semplice e il Gelato al cioccolato lo è anche di più. Pochissimi ingredienti, non usiamo nemmeno il latte condensato, questa volta basta il latte scremato a cui uniamo zucchero e miele, poi cioccolato fondente a pezzi e cacao amaro e il Gelato goloso è quasi pronto. Per i bambini la ricetta E’ sempre mezzogiorno prevede colore e altro cioccolato, per gli adulti magari le fragole fresche ma possiamo aggiungere panna montata, biScotti o gustare il Gelato al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 maggio 2021) Ladelaldi, ilE’ sempre mezzogiorno fatto senza gelatiera. Con Maxfare ilè davvero molto semplice e ilallo è anche di più. Pochissimi ingredienti, non usiamo nemmeno il latte condensato, questa volta basta il latte scremato a cui uniamo zucchero e miele, poifondente a pezzi e cacao amaro e ilgoloso è quasi pronto. Per i bambini laE’ sempre mezzogiorno prevede colore e altro, per gli adulti magari le fragole fresche ma possiamo aggiungere panna montata, bio gustare ilal ...

