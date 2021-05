Fuori gli italiani dall' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 maggio 2021) La Rai non funziona?i partitia Rai. Il Csm è una cloaca?i magistrati dal Csm. Il Cts non ci piace?gli scienziati dal Cts. E così via espellendo, mettendo alla porta, cacciando, sognando una palingenesi che funziona per sottrazione. La porta, insomma, come soluzionena a tutti i guasti. Non va?! Enrico Letta vuole applicare il sistema della porta alla tivù di stato, che il segretario del Pd ha improvvisamente scoperto non funzionare come si deve (grazie a Fedez, vedi un po’). Allo stesso modo moltissimi avvocati e giuristi, largamente rappresentati in tutte le forze politiche, in questi giorni, di fronte agli scandali inoccultabili delle toghe, stanno immaginando sistemi psicoarzigogolati per ridurre il peso dei magistrati in quello che si ...