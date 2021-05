Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Album di Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 6 maggio Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma esplora le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, Oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Album diilin onda su Italia 1:delladel 6Questa sera, giovedì 62021, su Italia 1 va in ondail, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma esplora le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar,a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di ...

Advertising

mirrorsxdfnclss : sto guardando freedom oltre il confine che sta parlando di New York ed è molto bello ed interessante - Simo_fm : @Giacobbofans ???????????????????????? i segreti di New York ???????? prendo appunti per quando potrò tornarci! Grazie… - Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:20) Freedom oltre il confine - Gli album (Show) #StaseraInTV 30/04/2021 #PrimaSerata #freedomoltreilconfine-glialbum - RadioPerusia : Osservatorio FOIA di Openpolis: ISPRA è l’ente di ricerca che ha ricevuto più richieste Il Freedom of Information… -