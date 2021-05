Francia e Regno Unito inviano navi da guerra nella Manica: alta tensione sulla pesca post-Brexit (Di giovedì 6 maggio 2021) Francia e Regno Unito inviano navi da guerra nella Manica: alta tensione sulla pesca Escalation militare nel Canale della Manica, dove Francia e Regno Unito si litigano l’accesso alle acque territoriali britanniche appannaggio dei pescatori normanni fino a pochi mesi fa, prima della Brexit. Tra ieri sera e questa mattina Boris Johnson ha inviato due navi da guerra davanti all’isola di Jersey, legata alla Corona britannica, a 20 chilometri dalla Normandia, per difenderla da un blocco marittimo minacciato dai pescatori bretoni e ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021)daEscalation militare nel Canale della, dovesi litigano l’accesso alle acque territoriali britanniche appannaggio deitori normanni fino a pochi mesi fa, prima della. Tra ieri sera e questa mattina Boris Johnson ha inviato duedadavanti all’isola di Jersey, legata alla Corona britannica, a 20 chilometri dalla Normandia, per difenderla da un blocco marittimo minacciato daitori bretoni e ...

