Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati genitori per la seconda volta: ecco come si chiama la nuova arrivata! (Di giovedì 6 maggio 2021) Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati genitori per la seconda volta. Oggi, 6 maggio, è nata infatti la piccola Beatrice, la loro secondogenita. Già genitori di Ginevra, nata nel 2017, i due ex concorrenti della tredicesima edizione del Grande Fratello, hanno così allargato la loro bella famiglia. La coppia aveva svelato il sesso del nascituro lo scorso gennaio ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Mentre il nome fino a oggi era rimasto top secret. L’annuncio della nascita è stato dato nel pomeriggio attraverso i profili Instagram di entrambi. “E’ nata la nostra piccola Beatrice Masiero” ha scritto mamma Francesca come didascalia a due tenere foto. “Ora ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 maggio 2021)per la. Oggi, 6 maggio, è nata infatti la piccola Beatrice, la loro secondogenita. Giàdi Ginevra, nata nel 2017, i due ex concorrenti della tredicesima edizione del Grande Fratello, hanno così allargato la loro bella famiglia. La coppia aveva svelato il sesso del nascituro lo scorso gennaio ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Mentre il nome fino a oggi era rimasto top secret. L’annuncio della nascita è stato dato nel pomeriggio attraverso i profili Instagram di entrambi. “E’ nata la nostra piccola Beatrice” ha scritto mammadidascalia a due tenere foto. “Ora ...

ChiccoseDOC : “GF 13”: CICOGNA A DESTINAZIONE PER GIOVANNI MASIERO E LA MOGLIE FRANCESCA ROCCO, GENITORI “BIS” DELLA PICCOLA BEAT… - OKalitera : Parlando di cose belle... Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati genitori per la seconda volta della pic… - laurazuzzi : Video studenti vincitori Progetto 'Memoria Consapevolezza Responsabilità / Att... - ScopriEuropa : Video studenti vincitori Progetto 'Memoria Consapevolezza Responsabilità / Att... - mtvitalia : #MTVCribs Italia torna stasera con gli episodi inediti: in onda dalle 21:10 su MTV (Sky 130) e in streaming su… -