Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori bis | è nata Beatrice

È nata la seconda figlia di Francesca Rocco e Giovanni Masiero. I due ex concorrenti del Grande Fratello 13 sono diventati genitori per la seconda volta, a tre anni di distanza dalla nascita della prima bimba Ginevra. "06.05.2021 ore 15:30, è nata la nostra piccola, Beatrice Masiero", ha scritto la mamma su Instagram pubblicando un tenero scatto di famiglia in ospedale, con la piccola in grembo. "Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice benvenuta", ha postato invece Masiero papà per la seconda volta accompagnando l'annuncio con uno scatto dei primi allattamenti. La seconda gravidanza di Francesca Rocco L'ex gieffina aveva annunciato ai suoi follower su Instagram ...

