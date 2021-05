Fortnite, arriva lo spettacolare trailer di Batman Zero: skin e novità (Di giovedì 6 maggio 2021) Epic Games ha finalmente reso disponibile lo spettacolare trailer di Batman Zero. Ecco la skin esclusiva e tutte le novità Torniamo a parlare di Fortnite e delle innnumerevoli novità che Epic Games ha in serbo per il suo battle royale. Punto di forza del videogame sono senza dubbio le tantissime partnership e collaborazioni di livello L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Epic Games ha finalmente reso disponibile lodi. Ecco laesclusiva e tutte leTorniamo a parlare die delle innnumerevoliche Epic Games ha in serbo per il suo battle royale. Punto di forza del videogame sono senza dubbio le tantissime partnership e collaborazioni di livello L'articolo proviene da Inews.it.

