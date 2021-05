Formazioni ufficiali Arsenal-Villarreal | Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ledi, semifinale di ritorno dell’. Dopo la deludente sconfitta per 2-1 all’andata, i Gunners cercheranno di ribaltare il risultato per centrare la seconda finale in tre anni. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 6 maggio. Di seguito le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.