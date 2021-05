Fontana | ' Da lunedì apriamo le prenotazioni ai 50 - 59enni' | In India nuovo picco di morti nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 6 maggio 2021) In Lombardia dai cittadini tra i 50 e i 59 anni possono cominciare a prenotarsi per la vaccinazione . Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio. Intanto il ministro dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Fontana lunedì

E la conferma è arrivata anche in tv dal governatore Attilio, che a Sky ha detto che 'per i 50 - 59 le prenotazioni partono'. 'Purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al ..."Per i 50 - 59 anni le prenotazioni partono", annuncia oggi il presidente della Lombardia Attilioha aggiunto che "purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al ...