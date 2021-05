Fondi per la bonifica di tre siti contaminati di cui due nello Spezzino e uno nel Savonese (Di giovedì 6 maggio 2021) Ammonta a oltre 2 milioni e 300 mila euro (2.317.685 euro) lo stanziamento approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone, e destinato alla bonifica di tre siti contaminati, due dei quali nello Spezzino, a Porto Venere e a Follo, e uno del Savonese, ad Albisola Superiore. Le risorse costituiscono la quota destinata alla Liguria nell’ambito del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati, che vede lo stanziamento di oltre 105,5 milioni di euro da parte del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I Fondi sono destinati alla bonifica di siti contaminati ‘orfani’, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 maggio 2021) Ammonta a oltre 2 milioni e 300 mila euro (2.317.685 euro) lo stanziamento approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone, e destinato alladi tre, due dei quali, a Porto Venere e a Follo, e uno del, ad Albisola Superiore. Le risorse costituiscono la quota destinata alla Liguria nell’ambito del programma nazionale die ripristino ambientale di, che vede lo stanziamento di oltre 105,5 milioni di euro da parte del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Isono destinati alladi‘orfani’, ...

