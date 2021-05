Firenze, Uffizi: premier albanese Rama in visita guidato da Schmidt (Di giovedì 6 maggio 2021) E' stato lo stesso direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a guidare la visita del primo ministro dell'Albania, Edvin Kristaq Rama, alla Galleria. Rama si è trattenuto in città per ammirare i capolavori del museo prima di ripartire per Tirana. Nella delegazione anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) E' stato lo stesso direttore degli, Eike, a guidare ladel primo ministro dell'Albania, Edvin Kristaq, alla Galleria.si è trattenuto in città per ammirare i capolavori del museo prima di ripartire per Tirana. Nella delegazione anche il sindaco di, Dario Nardella L'articolo proviene daPost.

