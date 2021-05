Fiorentina, si lavora al rinnovo di Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60-70 milioni (Di giovedì 6 maggio 2021) La Fiorentina è ancora invischiata nella lotta salvezza in Serie A, ma grazie alle grandi giocate del bomber Dusan Vlahovic potrebbe raggiungere l’obiettivo a breve. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente viola Rocco Commisso, vista l’incredibile stagione dell’attaccante serbo, starebbe studiando una strategia per prolungare il contratto del giocatore, già finito nel mirino di diversi top club europei. Nell’accordo potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria intorno ai 60-70 milioni, nella speranza di convincere Vlahovic a sposare nuovamente il progetto della Fiorentina, intenzionata a tornare in Europa nel giro di tre anni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Laè ancora invischiata nella lotta salvezza in Serie A, ma grazie alle grandi giocate del bomber Dusanpotrebbe raggiungere l’obiettivo a breve. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente viola Rocco Commisso, vista l’incredibile stagione dell’attaccante serbo, starebbe studiando una strategia per prolungare il contratto del giocatore, già finito nel mirino di diversi top club europei. Nell’accordo potrebbe essere inserita anche unaintorno ai 60-70, nella speranza di convincerea sposare nuovamente il progetto della, intenzionata a tornare in Europa nel giro di tre anni. SportFace.

Advertising

EM1998_ : RT @sportface2016: #SerieA | #Fiorentina, si lavora al rinnovo di #Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60-70 milioni - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, si lavora al rinnovo di #Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60-70 milioni - cn1926it : #GdS – #Sarri, l’agente lavora al ritorno in #Premier: le ultime - infoitsport : Stop Koulibaly: out con Spezia e Udinese, il Napoli lavora per recuperarlo con la Fiorentina - infoitsport : Fiorentina, si lavora per il rinnovo di Vlahovic: possibile inserimento di una clausola risolutiva -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina lavora La ripresa del turismo italiano passa dai viaggiatori stranieri Per far questo le vaccinazioni devono aumentare ancora, e anche chi lavora nel settore deve ... Va in questa direzione l'impegno della Confesercenti fiorentina, che a marzo aveva creato un'alleanza con ...

Us Limite e Capraia, Carlo Cambi è il nuovo direttore generale della società ... con trascorsi anche da allenatore in società professionistiche come Fiorentina (2 anni) e Empoli (... quando nel calcio ci sono ambienti così, con dirigenti entusiasti e obiettivi ambiziosi, si lavora ...

Fiorentina, si lavora al rinnovo di Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60-70 milioni Sportface.it Lazio, c’è la Fiorentina: pochi dubbi per Inzaghi FORMELLO - Ultime prove tattiche prima della rifinitura del venerdì che farà da antipasto al match contro la Fiorentina di sabato sera. La Lazio va a Firenze a caccia di altri punti per la Champions L ...

CARPANESI A FV, IL MIO ’56: BERNARDINI UN MAESTRO, LA CONVIVENZA IL NOSTRO SEGRETO. OGGI... Il 6 maggio 1956, grazie ad un pareggio ottenuto a Trieste, la Fiorentina si laureava per la prima volta campione d'Italia: sono passati 65 anni dal primo scudetto della Fiorentina e per ...

Per far questo le vaccinazioni devono aumentare ancora, e anche chinel settore deve ... Va in questa direzione l'impegno della Confesercenti, che a marzo aveva creato un'alleanza con ...... con trascorsi anche da allenatore in società professionistiche come(2 anni) e Empoli (... quando nel calcio ci sono ambienti così, con dirigenti entusiasti e obiettivi ambiziosi, si...FORMELLO - Ultime prove tattiche prima della rifinitura del venerdì che farà da antipasto al match contro la Fiorentina di sabato sera. La Lazio va a Firenze a caccia di altri punti per la Champions L ...Il 6 maggio 1956, grazie ad un pareggio ottenuto a Trieste, la Fiorentina si laureava per la prima volta campione d'Italia: sono passati 65 anni dal primo scudetto della Fiorentina e per ...