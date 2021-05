Fiorentina, si lavora al rinnovo di Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60 - 70 milioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il presidente viola Rocco Commisso , vista l'incredibile stagione dell'attaccante serbo, starebbe studiando una strategia per prolungare il ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il presidente viola Rocco Commisso , vista l'incredibile stagione dell'attaccante serbo, starebbe studiando una strategia per prolungare il ...

Advertising

EM1998_ : RT @sportface2016: #SerieA | #Fiorentina, si lavora al rinnovo di #Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60-70 milioni - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, si lavora al rinnovo di #Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60-70 milioni - cn1926it : #GdS – #Sarri, l’agente lavora al ritorno in #Premier: le ultime - infoitsport : Stop Koulibaly: out con Spezia e Udinese, il Napoli lavora per recuperarlo con la Fiorentina - infoitsport : Fiorentina, si lavora per il rinnovo di Vlahovic: possibile inserimento di una clausola risolutiva -