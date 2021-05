Fiorentina, Milenkovic amaro: «Tante difficoltà, tutti vorrebbero lottare per l’Europa» (Di giovedì 6 maggio 2021) Nikola Milenkovic ha parlato della sua avventura alla Fiorentina Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club toscano dove ha parlato della sua esperienza in maglia viola anche con un pizzico di amarezza. DIFFICOLTA – «Ci sono stati molti momenti belli personalmente alla Fiorentina, anche se poi su quattro stagioni, tre sono state difficili. Sicuramente il mio debutto è stato uno dei momenti più belli. Poi la vittoria per 3-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata molto emozionante per tutti noi. Il momento più brutto è sicuramente la morte di Davide. Abbiamo sofferto tutti tantissimo. Sono state stagioni difficili, tranne la mia prima a Firenze. Abbiamo fatto un percorso non previsto e più faticoso di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Nikolaha parlato della sua avventura allaNikola, difensore della, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club toscano dove ha parlato della sua esperienza in maglia viola anche con un pizzico di amarezza. DIFFICOLTA – «Ci sono stati molti momenti belli personalmente alla, anche se poi su quattro stagioni, tre sono state difficili. Sicuramente il mio debutto è stato uno dei momenti più belli. Poi la vittoria per 3-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata molto emozionante pernoi. Il momento più brutto è sicuramente la morte di Davide. Abbiamo soffertotantissimo. Sono state stagioni difficili, tranne la mia prima a Firenze. Abbiamo fatto un percorso non previsto e più faticoso di ...

Advertising

sickogabry : A Nikola ho voluto, voglio e vorrò tanto bene. L'unico rimpianto è non essere riusciti in 2 anni a costruire una sq… - eddegl7 : Che Milenkovic voglia andare via lo sanno anche i muri, per me non ha senso indignarsi per l’intervista. Piuttosto… - AleCat_91 : RT @Luca_Cilli: #Milenkovic (in scadenza di contratto) al canale ufficiale @acffiorentina: 'Posso solo dire un enorme grazie a tutto quello… - giulio_zanieri : Io faccio tutt'altro mestiere, ma quello che ha detto Milenkovic non lo pubblichi sul sito ufficiale ma al momento… - DPoggio14 : Il problema non sono le parole di Milenkovic ma l'addetto stampa/marketing che ha pubblicato questa intervista. #Fiorentina -