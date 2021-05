Fiorentina Femminile, Zazzera: «La situazione mia e di Astori sia da monito» (Di giovedì 6 maggio 2021) Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile, ha parlato del suo ritorno all’attività dopo l’operazione al cuore Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile, ha concesso un’intervista a La Nazione parlando del suo problema cardiaco e dell’operazione. LA NOTIZIA – «Panico totale. Avevo fatto prima un’operazione alla clavicola, ma pensi che finito il percorso di recupero rientri e via. Stavolta c’era in ballo il cuore, quello che ti tiene in vita. Non riesci ad accettarlo. La paura ti sovrasta». Astori – «Non entro nel merito di quanto è stato deciso, ma noi atleti lavoriamo con il corpo e con il cuore. È giusto essere super controllati con esami a fondo. Quello che è successo ad Astori, a me, ad altri deve essere un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Danila, attaccante della, ha parlato del suo ritorno all’attività dopo l’operazione al cuore Danila, attaccante della, ha concesso un’intervista a La Nazione parlando del suo problema cardiaco e dell’operazione. LA NOTIZIA – «Panico totale. Avevo fatto prima un’operazione alla clavicola, ma pensi che finito il percorso di recupero rientri e via. Stavolta c’era in ballo il cuore, quello che ti tiene in vita. Non riesci ad accettarlo. La paura ti sovrasta».– «Non entro nel merito di quanto è stato deciso, ma noi atleti lavoriamo con il corpo e con il cuore. È giusto essere super controllati con esami a fondo. Quello che è successo ad, a me, ad altri deve essere un ...

