(Di giovedì 6 maggio 2021) Un intervento aaperto. La paura di non farcela, soprattutto di non poterre a vivere, a vivere come prima e quindi a giocare a calcio, la passione di una vita. Quella stessa vita che ...

zazoomblog : Fiorentina femminile Daniela Zazzera torna in campo dopo loperazione al cuore - #Fiorentina #femminile #Daniela - qn_lanazione : Fiorentina femminile, Daniela Zazzera torna in campo dopo l'operazione al cuore - firenzeviola_it : ZAZZERA, Il mio caso e quello di Astori siano monito - suker_prime9 : RT @MilanInter241: Domenica il #MilanFemminile a caccia di tre punti contro la Fiorentina. All'andata decise il match @SpinelliGio94 ????? ht… - ruslandzhebr : RT @ACF_Womens: ?? | BANCA DI CAMBIANO HIGHLIGHTS ?? #FiorentinaBari 3-1 ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina femminile

LA NAZIONE

Quella stessa vita che Danila Zazzera, professione attaccante della, è tornata ad assaporare dopo essersi svegliata dall'operazione che le ha restituito un battito 'nuovo' e la spinta a ...... grandi ex come Michael Chang e Fabrice Santoro, stelle del Tourcome Iga Swiatek, Simona ... poche settimane fa: "La mia caratteristica principale " ha spiegato la" è sempre stata ...Zazzera, parla dopo l'intervento al cuore: "Quello che è successo ad Astori, a me, ad altri deve essere un monito e un insegnamento profondo per il futuro”.Firenze, 6 maggio 2021 - Un intervento a cuore aperto. La paura di non farcela, soprattutto di non poter tornare a vivere, a vivere come prima e quindi a giocare a calcio, la passione di una vita. Que ...