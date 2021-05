FI: Tajani, famiglia non esiste senza figli e va difesa (Di giovedì 6 maggio 2021) "La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste. Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità, ad esempio nel Recovery plan ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) "Laè per noi il nucleo fondamentale della società e va, manon. Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità, ad esempio nel Recovery plan ...

giornaleradiofm : FI: Tajani, famiglia non esiste senza figli e va difesa: (ANSA) - ROMA, 06 MAG - 'La famiglia è per noi il nucleo f… - Antonio_Tajani : Non dobbiamo mai abbassare la guardia: la sicurezza nel lavoro va garantita a tutti. Il mio Pensiero è a Luana D’Or… - roberto77818196 : @Antonio_Tajani @YouTube ma non hai una famiglia ? LASCIA IN PACE GLI ITALIANI ALLA DOMENICA, visto che hai sempre… - mario_greco1966 : RT @LaPrimaManina: #Omofobia #ForzaItalia non voterà il #ddlZan. #Tajani: 'No a temi divisivi' Perchè #Berlusconi ha sempre difeso la fa… - MissMar16662447 : RT @LaPrimaManina: #Omofobia #ForzaItalia non voterà il #ddlZan. #Tajani: 'No a temi divisivi' Perchè #Berlusconi ha sempre difeso la fa… -

M5s 'chiama' ddl Zan in Aula, 'controtesto' della Lega La scorsa settimana da Forza Italia era arrivato il secco no di Antonio Tajani al ddl Zan. E oggi l ... Sul tema interviene anche la ministra per le Pari opportunit e la Famiglia Elena Bonetti che ...

Legge Zan contro l’omofobia, ecco cosa prevede Le destre sono contrarie: “Sono già garantite tutte le persone, tutti i cittadini, siamo tutti uguali e nessuno deve essere aggredito per nessun motivo” ...

