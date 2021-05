Festa per i 50 giorni dalla Maturità: la preside impone il tampone a 95 studenti che hanno partecipato (Di giovedì 6 maggio 2021) PESARO - Festa per i 50 giorni alla Maturità , tutti negativi al tampone i 95 studenti del Bramante - Genga . Ieri sono rientrati in classe. 'Non è stata una punizione, volevo garantire sicurezza a ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 6 maggio 2021) PESARO -per i 50alla, tutti negativi ali 95del Bramante - Genga . Ieri sono rientrati in classe. 'Non è stata una punizione, volevo garantire sicurezza a ...

