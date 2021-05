Fccrotone | non solo calcio professionistico | il presidente Gianni Vrenna pensa anche al sociale Donato alla mensa dei poveri di Padre Pio un quantitativo di generi alimentari

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 6 maggio 2021) La solidarietà deve essere sempre in prima linea in una città, Crotone, che da anni attraversa un brutto periodo dal versante economico. Un evento che ha origine ddesertificazione industriale causa di molta disoccupazione giovanile e non. Negli anni a seguire la riduzione di molti posti di lavoro non si è arrestata anzi, altri disoccupati si sono aggiunti per effetto della riorganizzazione della pubblica amministrazione. L’evento Covid-19, presente da oltre un anno nell’intero Paese, ha ingigantito ancora di più le difficoltà economiche di molte famiglie costrette a vivere sotto la soglia della povertà. Di fronte ad un simile evento negativo occorre la solidarietà di chi, sotto diversa forma, è in grado di creare sollievo a quanti soffrono. Laattraverso il...