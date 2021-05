Far East Film Festival: 60 film tra cui ENDGAME con il super divo Andy Lau (Di giovedì 6 maggio 2021) Una sessantina di film in arrivo dal Giappone, da Hong Kong, dalla Cina, dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dalla Malaysia, da Taiwan e dall’Indonesia. Una sezione dedicata ai documentari. Una sezione dedicata ai classici restaurati.Due focus che saranno svelati presto. Ecco il Far East film Festival 23, attesissimo a Udine (e online) dal 24 giugno al 2 luglio! La campagna accrediti per l’edizione “fisica”, ricordiamo, prenderà ufficialmente il via oggi (giovedì 6 maggio), mentre la campagna accrediti per l’edizione “digitale” si aprirà lunedì 7 giugno. E dopo aver annunciato che tra i titoli in concorso ci sarà lo splendido Wheel of Fortune and Fantasy di Hamaguchi Ryusuke, già Orso d’Argento all’ultima Berlinale, il FEFF rivela un altro pezzo forte della line-up, un’anteprima ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 maggio 2021) Una sessantina diin arrivo dal Giappone, da Hong Kong, dalla Cina, dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dalla Malaysia, da Taiwan e dall’Indonesia. Una sezione dedicata ai documentari. Una sezione dedicata ai classici restaurati.Due focus che saranno svelati presto. Ecco il Far23, attesissimo a Udine (e online) dal 24 giugno al 2 luglio! La campagna accrediti per l’edizione “fisica”, ricordiamo, prenderà ufficialmente il via oggi (giovedì 6 maggio), mentre la campagna accrediti per l’edizione “digitale” si aprirà lunedì 7 giugno. E dopo aver annunciato che tra i titoli in concorso ci sarà lo splendido Wheel of Fortune and Fantasy di Hamaguchi Ryusuke, già Orso d’Argento all’ultima Berlinale, il FEFF rivela un altro pezzo forte della line-up, un’anteprima ...

