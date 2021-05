F1, Valtteri Bottas: “Sul mio futuro si sentono troppe s******e! Rimpiazzato durante l’anno? In Mercedes non siamo così…” (Di giovedì 6 maggio 2021) Valtteri Bottas dà il via con gli artigli al suo fine settimana del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno. Dopo il terzo posto conquistato a Portimao, infatti, il pilota finlandese ha voluto ribadire con forza come lui si senta ancora un pilota che vuole lottare per il titolo e che, soprattutto, non è scontato che a fine stagione sarà appiedato dal team di Brackley per fare spazio a George Russell, pilota con il quale, tra le altre cose, è stato protagonista dello spettacolare incidente nel corso del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Imola di poche settimane or sono. Le parole dell’ex Williams: “So che non sarò Rimpiazzato durante la stagione, non è certo così che lavora la squadra – tuona Valtteri Bottas nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del Montmelò ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)dà il via con gli artigli al suo fine settimana del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno. Dopo il terzo posto conquistato a Portimao, infatti, il pilota finlandese ha voluto ribadire con forza come lui si senta ancora un pilota che vuole lottare per il titolo e che, soprattutto, non è scontato che a fine stagione sarà appiedato dal team di Brackley per fare spazio a George Russell, pilota con il quale, tra le altre cose, è stato protagonista dello spettacolare incidente nel corso del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Imola di poche settimane or sono. Le parole dell’ex Williams: “So che non saròla stagione, non è certo così che lavora la squadra – tuonanel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del Montmelò ...

