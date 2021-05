F1, GP Spagna 2021. Hamilton cerca la fuga, Verstappen vuole il pareggio, la Ferrari punta al riscatto (Di giovedì 6 maggio 2021) La Formula Uno torna indietro di trent’anni, poiché per la prima volta dal 1991 si vivrà la situazione di vedere due Gran Premi nella penisola iberica nell’arco della settimana. Infatti, dopo il GP di Portogallo disputatosi domenica scorsa, il Circus si trasferisce all’autodromo di Montmelò, dove il 9 maggio andrà in scena il Gran Premio di Spagna. La pista è ben conosciuta da tutti i piloti e dai team, in quanto è sede abituale delle sessioni di test invernali, che però quest’anno si sono tenuti esclusivamente in Bahrain. Sarà quindi la prima volta che le monoposto 2021 saggeranno il tracciato edificato alle porte di Barcellona. Ancora una volta, l’attenzione sarà catalizzata da Lewis Hamilton e Max Verstappen, i quali stanno indiscutibilmente dominando la scena. Il trentaseienne britannico si è imposto a Sakhir e ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) La Formula Uno torna indietro di trent’anni, poiché per la prima volta dal 1991 si vivrà la situazione di vedere due Gran Premi nella penisola iberica nell’arco della settimana. Infatti, dopo il GP di Portogallo disputatosi domenica scorsa, il Circus si trasferisce all’autodromo di Montmelò, dove il 9 maggio andrà in scena il Gran Premio di. La pista è ben conosciuta da tutti i piloti e dai team, in quanto è sede abituale delle sessioni di test invernali, che però quest’anno si sono tenuti esclusivamente in Bahrain. Sarà quindi la prima volta che le monopostosaggeranno il tracciato edificato alle porte di Barcellona. Ancora una volta, l’attenzione sarà catalizzata da Lewise Max, i quali stanno indiscutibilmente dominando la scena. Il trentaseienne britannico si è imposto a Sakhir e ...

Advertising

ladyonorato : La #libertà vince in Spagna! Complimenti alla Presidente @IdiazAyuso ! ????????????????Madrid, trionfo per la destra di Isa… - fattoquotidiano : ‘Ndragheta, blitz contro le cosche: arresti in Italia, Germania, Spagna e Romania. Sequestri per milioni di euro e… - Linkiesta : Alle elezioni di #Madrid ha vinto la destra bauscia (e Pablo #Iglesias è morto politicamente) Il tonfo del leader… - P300it : F1 | GP Spagna 2021, Anteprima, Alonso: “La qualifica sarà molto importante” ? di Alyoska Costantino ??… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #SpanishGp???? Gp Spagna 2021: orari e programmazione -