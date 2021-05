F1 | Ferrari con nuovo alettone al Montmelò? Niente fondo modificato nel GP di Spagna

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ci si appresta a vivere il quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del), i team e i piloti andranno in cerca della massima prestazione possibile nelle qualifiche e in gara. La, reduce dalla poco confortante prestazione del GP del Portogallo, vuole riscattarsi e rafforzare la sua candidatura al ruolo di terza forza pista, che ora come ora vede la McLaren davanti. Quali saranno, quindi, le novità tecniche che la scuderia di Maranello porterà per l’occasione? Su una pista completa come quella catalana avere una macchina equilibrata e stabile è la condizione necessaria per andar forte. Il circuito spagnolo, notoriamente, viene definito come una “Galleria del vento a cielo aperto”. Non a caso per diverse stagioni il layout è stato teatro dei test pre-stagionali e lo sarebbe stato anche quest’anno senza ...