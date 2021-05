F1 | Christian Horner | “Non credo che la Mercedes sostituirà in questa stagione Bottas con Russell”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) Che cosa ne sarà di Valtteri? Se lo chiedono in tanti. Di sicuro, l’inizio didel finlandese dellain F1 non è stato esaltante e le differenze dal punto di vista prestazionale/gestionale con il team-mate Lewis Hamilton sono evidenti., ora come ora, ha deluso la scuderia di Brackley e, stando ad alcune voci provenienti dall’Inghilterra e riportate dal Daily Mail , starebbe valutando l’eventualità di sostituire ain corso Valtteri con il britannico George, attuale pilota della Williams e con un forte legame con la Stella a tre punte. Un’ipotesi, però, negata in maniera categorica dal Team Principal dellaToto Wolff. A fornire una chiave di lettura a riguardo è stato anche...