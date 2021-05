F1 | Carlos Sainz | “Ho bisogno di adattarmi al 100% alla Ferrari | sono comunque soddisfatto dei miei risultati”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pensa positivo lo spagnolo. Anche se l’ultimo GP del Portogallo (terzo round del Mondiale 2021 di F1) ha riservato ben poche soddisfazioni all’iberico della(11° all’arrivo), il feeling con la macchina e la squadra è in crescita. Secondoe anche analizzando la gara, le scelte strategiche nonstate delle migliori e non hanno permesso allo spagnolo di centrare l’obiettivo top-5portata del Cavallino Rampante. Pertanto, ora si guarda a quel che sarà in Spagna, sede del prossimo weekend iridato, con la voglia di fare bene. Le motivazioni pernon mancano essendo il suo appuntamento di casa: “Ho ancoradisquadra, ma fa parte di un processo di affinamento ...

il padrone di casa e per lui il GP di Spagna quest'anno sarà ancora più speciale., infatti, lo disputa con la Ferrari e le sue sensazioni sono differenti dagli anni passati. "È molto speciale essere qui, questa è la gara più importante dell'anno per me, ma senza i ...Nonostante l'11° posto di Portimao,ha promosso a pieni voti l'inizio di stagione con la Ferrari. Intervistato dalla stampa in una conferenza organizzata dallo sponsor Estrella Galicia, l'iberico ha analizzato quanto fatto ...Il due volte Campione del Mondo di rally ha raccontato a La Gazzetta dello Sport il suo rapporto con Carlos e le sue volontà per il futuro in Ferrari ...Il pilota spagnolo: "Non possiamo ancora vincere, ma speriamo di sfruttare bene il 2021 per crescere". Carlos Sainz ai microfoni di Sky ha fatto il punto sulla situazione in casa Ferrari a pochi gior ...