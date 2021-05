Europa League, una finale spanglish. Contro il Manchester United c’è il Villarreal: il ‘Yellow Submarine’ dei Beatles (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Andy Rain / Ansa La finale di Europa League è quasi un derby inglese: il Manchester United affronterà il Villarreal, il ‘Sottomarino Giallo’ dei Beatles La finale di Champions League, tra Manchester City e Chelsea, sarà tutta inglese. Quella di Europa League… quasi. La prima finalista è il Manchester United, altra squadra di Manchester, città che potrebbe festeggiare la vittoria di entrambe le coppe. La seconda è il Villarreal. Lo sappiamo, il Villarreal è una squadra spagnola, l’Arsenal avrebbe completato perfettamente il secondo derby di Premier League, ma i ‘Gunners’ ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Andy Rain / Ansa Ladiè quasi un derby inglese: ilaffronterà il, il ‘Sottomarino Giallo’ deiLadi Champions, traCity e Chelsea, sarà tutta inglese. Quella di… quasi. La prima finalista è il, altra squadra di, città che potrebbe festeggiare la vittoria di entrambe le coppe. La seconda è il. Lo sappiamo, ilè una squadra spagnola, l’Arsenal avrebbe completato perfettamente il secondo derby di Premier, ma i ‘Gunners’ ...

Advertising

Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - OptaPaolo : 19 & 103 - Nicola #Zalewski (19 anni e 103 giorni) è il più giovane marcatore in una semifinale di Coppa UEFA/Europ… - ODDSbible : Unai Emery in the Europa League - LAROMA24 : FOTO - Instagram, la Roma vince ma saluta l'Europa League: spuntano i cuori di Mourinho #AsRoma - voceditalia : Europa League: orgoglio Roma, United ko ma va in finale -