Europa League, Roma-Manchester United 3-2: inglesi in finale (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Manchester United elimina la Roma e vola in finale di Europa League. I giallorossi, sconfitti 6-2 all'andata a Old Trafford, non riescono a rimontare i 4 gol di scarto ai Red Devils pur riuscendo a imporsi per 3-2 all'Olimpico. Per gli inglesi a segno Cavani con una doppietta al 39? e al 68?; di Dzeko al 57?, Cristante al 60? e Zalewski all'83' le reti dei capitolini. Sarà il Villarreal a sfidare il Manchester United il 26 maggio a Danzica nella finale di Europa League. Dopo il successo per 2-1 in casa, gli spagnoli pareggiano per 0-0 contro l'Arsenal all'Emirates Stadium di Londra.

