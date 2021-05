Europa League, la Roma batte 3-2 il Manchester ma non basta: ‘Red Devils’ in finale (Di giovedì 6 maggio 2021) Europa League, i risultati di giovedì 6 maggio. La Roma batte 3-2 il Manchester ma sono i ‘Red Devils’ ad andare in finale. Roma – Europa League, i risultati di giovedì 6 maggio. La Roma non riesce nell’impresa. I giallorossi battono 3-2 il Manchester, ma la vittoria di 6-2 nella partita di andata consente agli inglesi di conquistare l’accesso in finale dove sfideranno il Villarreal. Europa League, i risultati di giovedì 6 maggio Di seguito i risultati di Europa League di giovedì 6 maggio, sfide valide per il ritorno delle semifinali della competizione. Arsenal-Villarreal ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021), i risultati di giovedì 6 maggio. La3-2 ilma sono iad andare in, i risultati di giovedì 6 maggio. Lanon riesce nell’impresa. I giallorossi battono 3-2 il, ma la vittoria di 6-2 nella partita di andata consente agli inglesi di conquistare l’accesso indove sfideranno il Villarreal., i risultati di giovedì 6 maggio Di seguito i risultati didi giovedì 6 maggio, sfide valide per il ritorno delle semifinali della competizione. Arsenal-Villarreal ...

Advertising

Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - ODDSbible : Unai Emery in the Europa League - OptaPaolo : 19 & 103 - Nicola #Zalewski (19 anni e 103 giorni) è il più giovane marcatore in una semifinale di Coppa UEFA/Europ… - GlobalShowGSRa1 : Europa League: La Roma esce con onore - Footballorgin : Roma v Manchester United Full Match - UEFA Europa League | Semi final second leg -