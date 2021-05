Europa League, Arsenal-Villarreal: le formazioni ufficiali del match dell’Emirates (Di giovedì 6 maggio 2021) Alle ore 21.00 l'Arsenal affronta il Villarreal nella gara valida per il ritorno della semifinale di Europa League.Nel match d'andata gli spagnoli si imposero con il punteggio di 2-1, di conseguenza adesso toccherà agli inglesi fare la partita e ribaltare l'esito della qualificazione.Le formazioni ufficiali.Arsenal (4-3-3): Leno; Holding, Pablo Marí, Xhaka; Bellerin, Partey, Smith Rowe, Saka; Pépé, Aubameyang Odegaard. All. ArtetaVillarreal (4-4-2): Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Alcácer, Moreno, Chuckweze. All: Emery Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Alle ore 21.00 l'affronta ilnella gara valida per il ritorno della semifinale di.Neld'andata gli spagnoli si imposero con il punteggio di 2-1, di conseguenza adesso toccherà agli inglesi fare la partita e ribaltare l'esito della qualificazione.Le(4-3-3): Leno; Holding, Pablo Marí, Xhaka; Bellerin, Partey, Smith Rowe, Saka; Pépé, Aubameyang Odegaard. All. Arteta(4-4-2): Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Alcácer, Moreno, Chuckweze. All: Emery

