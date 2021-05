Europa League, Arsenal-Villarreal 0-0: il mago Emery in finale, londinesi eliminati (Di giovedì 6 maggio 2021) Termina 0-0 la sfida tra l'Arsenal e il Villarreal.All'Emirates i londinesi non sono riusciti ad avere la meglio degli spagnoli che nella gara d'andata si erano imposti per 2-1. Ennesima finale in carriera per Unai Emery che adesso si giocherà l'Europa League nel match contro il Manchester United che in serata ha perso 3-2 a Roma ma aveva ampiamente vinto per 6-2 in Inghilterra. Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Termina 0-0 la sfida tra l'e il.All'Emirates inon sono riusciti ad avere la meglio degli spagnoli che nella gara d'andata si erano imposti per 2-1. Ennesimain carriera per Unaiche adesso si giocherà l'nel match contro il Manchester United che in serata ha perso 3-2 a Roma ma aveva ampiamente vinto per 6-2 in Inghilterra.

