Europa League 2021, vittoria inutile della Roma contro il Manchester United. I giallorossi si impongono 3-2

La Roma vince 3-2 il match di ritorno della semifinale di ritorno di Europa League 2021 contro il Manchester United. Successo inutile per i giallorossi che avrebbero dovuto ribaltare il clamoroso 6-2 dell'andata per conquistare la finale della seconda competizione continentale per club. La partita inizia subito su buoni ritmi e al 20? è Cavani a sfiorare il vantaggio con un tiro da fuori che scheggia la traversa. Sei minuti più tardi è ancora l'attaccante uruguaiano a rendersi pericoloso con un gran bolide che viene disinnescato da una parata formidabile di Mirante. Nonostante l'ampio vantaggio il Manchester United continua a spingere e trova il gol al 39? con Fred che ...

