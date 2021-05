Essilux | parte bene +1 | 5% in Borsa dopo conti trimestre

Advertising

Nel primo trimestre dell'annoha registrato ricavi consolidati di 4.060 milioni, con un incremento su base annua del 7,3% rispetto al primo trimestre 2020 (+14,3% a cambi costanti). I ricavi ...... il gruppoha deciso non solo di confermare 2,23 euro di dividendi per gli azionisti, ma ... pari al 30%, che i lavoratori decideranno volontariamente se trasformare ino integralmente in ...Avvio solido per EssilorLuxottica in Borsa dopo i conti del primo trimestre dell'anno: il titolo sale nei primi scambi a Parigi dell'1,5% a 141 euro, vicino ai massimi recenti di aprile. (ANSA) ...Il gruppo di Leonardo Del Vecchio lo ha deciso in accordo con i sindacati, nonostante il calo degli utili nel 2020. Il premio base per tutti è di 1.420 euro ...