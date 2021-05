Ermal Meta e Alessandra Amoroso nel film di Zampaglione, Morrison (Di giovedì 6 maggio 2021) Ermal Meta e Alessandra Amoroso nel film di Zampaglione: in Morrison ci saranno due attori speciali. I due cantante sono stati coinvolti dall’amico Federico Zampaglione dei Tiromancino per un cameo e saranno al cinema a maggio. Ad annunciarlo sono gli stessi Ermal Meta ed Alessandra Amoroso sui social. I due hanno comunicato di essere presenti nella pellicola e dato appuntamento al cinema dal 20 maggio, data in cui il nuovo film di Zampaglione sarà disponibile per la visione sul grande schermo. “Fare il serio davanti a Federico Zampaglione è stato difficilissimo dato che è una delle persone più divertenti che conosca”, ha ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021)neldi: inci saranno due attori speciali. I due cantante sono stati coinvolti dall’amico Federicodei Tiromancino per un cameo e saranno al cinema a maggio. Ad annunciarlo sono gli stessiedsui social. I due hanno comunicato di essere presenti nella pellicola e dato appuntamento al cinema dal 20 maggio, data in cui il nuovodisarà disponibile per la visione sul grande schermo. “Fare il serio davanti a Federicoè stato difficilissimo dato che è una delle persone più divertenti che conosca”, ha ...

Advertising

IlContiAndrea : Sarà #FedericaPanicucci a condurre martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, #LaPartitadelCuore per la prima… - RaiPlay : 'In un mare di giorni felici annega la mia mente Ed ho un milione di cose da dirti Ma non dico niente' L'esibizion… - RadioItalia : Ermal Meta lancia oggi il nuovo singolo 'Uno' in contemporanea nelle 3 grandi stazioni di Milano, Roma e Napoli. Pe… - PaolaSiboni2 : RT @AntoAli_: Buongiorno solo ad Ermal Meta che ieri ha cantato live 'Non bastano le mani' facendomi piangere un po'... ?? E oggi andrà cos… - a__b__b__y : •Un'altra volta da rischiare •Ermal Meta ft. J-Ax -