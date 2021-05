Ergastolo per i due americani colpevoli dell'omicidio del carabiniere Cerciello Rega (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo 13 ore di camera di consiglio la Corte d'Assise di Roma ha condannato al carcere a vita Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, colpevoli in concorso, dell'omicidio del vicebrigadiere dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo 13 ore di camera di consiglio la Corte d'Assise di Roma ha condannato al carcere a vita Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth,in concorso,del vicebrigadiere dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - MediasetTgcom24 : Omicidio Cerciello, ergastolo per i due americani Elder e Hjorth #CercielloRega - fanpage : La Prima Corte D'Assise ha condannato Finnegan Lee Elder e Christian Natale Hjorth all'ergastolo per l'omicidio di… - LucienVangon : RT @alebarbano: Ergastolo ai ragazzi americani che accoltellarono il carabiniere scambiandolo per uno spacciatore. Non solo all’autore del… - a_stima : RT @alebarbano: Ergastolo ai due ragazzi americani per l’omicidio del carabiniere #Cerciello, la sentenza mostra la volontà di vendetta che… -